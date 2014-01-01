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Коттедж 2266
2732 просмотра (5 за сегодня)

Коттедж 2266

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Новорязанское шоссе, 33 км от МКАД
Москва, Раменский район, Кратово
Максимальное размещение — до 60 человек
комфортное — до 20 человек
Будни, пн-чт Выходные, пт-вс Месяц Новый год 2021
Сутки от: 15000 ⃏ Сутки от: 35000 ⃏2-е суток от: 55000 ⃏ 200000 ⃏ 3-е суток: 2000000 ⃏
Цена на НГ не подтверждена!
Будни, пн-чт
Сутки от: 15000 ₽
Выходные, пт-вс
Сутки от: 35000 ₽
2-е суток от: 55000 ₽
Месяц
200000 ₽
Новый год
3-е суток: 2000000 ₽
Цена на НГ не подтверждена!

Дополнительная информация о стоимости:

Стоимость аренды указана на компанию до 20 гостей, в будни до 10 гостей, далее 1000р/чел сутки.
Уборка оплачивается отдельно от 2000 руб.
Работа лифта в доме 3000 р/сутки.
Аренда шатра оплачивается отдельно.
Страховой депозит от 20000 рублей, в зависимости от компании и мероприятия.
Для проведения студенческих вечеринок дом не сдается!

В наличии: Бильярд/Тенис, Беседка, Баня, Мангал, Камин

Контакты собственника Контакты собственника
Оксана
8(926) 662-61-20
https://vk.com/dom_y_vas
 https://vk.com/dom_y_vas Скажите, что вы звоните по объявлению
с сайта «Випарендатор.ру»

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Описание коттеджа

Роскошный дом площадью 700 кв.м с дизайнерским интерьером и лифтом, на участке 40 соток с лесными деревьями, ландшафтным дизайном и прудом.
- 1 уровень цоколь: комната отдыха с бильярдом и комнатой отдыха с двуспальным диваном, теннисный зал, малая спальня, кладовая, бойлерная с отдельным входом для обслуживающего персонала, санузел.
- 2 уровень: прихожая, кухня-столовая, гостиная 50 кв.м, спальня, санузел с душевой кабиной.
- 3 уровень: холл с выходом на балкон, большая спальня с собственным санузлом, с ванной и душевой кабиной, имеет выход на балкон, детская спальня с собственным санузлом, кабинет с двуспальным диваном, гардеробная.
- 4 уровень: гостевая спальня с собственным санузлом и душевой кабиной, лаунш зона с домашним кинотеатром (проектор), караоке, минибар.
Коммуникации: лифт, 3 выхода из дома, отопление газовое, артезианская скважина глубиной 150 м с системой очистки воды, канализация септики, ТВ спутниковое, Интернет, домофон, кондиционеры.
На благоустроенной территории 40 соток: бетонный 3-х метровый забор, финская сауна (парная на 6-8 чел) с комнатой отдыха и кухней, мангальная зона, ландшафтный дизайн с прудом (карп, японский карп кои, карась), сад, вольер для собаки, 2 въезда на территорию.
Инфраструктура г.Раменское. В шаговой доступности ж/д ст. пл. 47 км, маршрутное такси. Рядом Кратовское озеро, спортивная база "Сатурн".
Дом построен известным архитектором, создавшим также и его эксклюзивный дизайн.
В доме 5 спален + кабинет с двуспальным диваном + комната отдыха в бильярдной с двуспальным диваном.
 

 

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«ВИП-Арендатор»

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