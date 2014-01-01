Коттедж 2266

- 3 уровень: холл с выходом на балкон, большая спальня с собственным санузлом, с ванной и душевой кабиной, имеет выход на балкон, детская спальня с собственным санузлом, кабинет с двуспальным диваном, гардеробная.
- 4 уровень: гостевая спальня с собственным санузлом и душевой кабиной, лаунш зона с домашним кинотеатром (проектор), караоке, минибар.
Коммуникации: лифт, 3 выхода из дома, отопление газовое, артезианская скважина глубиной 150 м с системой очистки воды, канализация септики, ТВ спутниковое, Интернет, домофон, кондиционеры.
На благоустроенной территории 40 соток: бетонный 3-х метровый забор, финская сауна (парная на 6-8 чел) с комнатой отдыха и кухней, мангальная зона, ландшафтный дизайн с прудом (карп, японский карп кои, карась), сад, вольер для собаки, 2 въезда на территорию.
Инфраструктура г.Раменское. В шаговой доступности ж/д ст. пл. 47 км, маршрутное такси. Рядом Кратовское озеро, спортивная база "Сатурн".
Дом построен известным архитектором, создавшим также и его эксклюзивный дизайн.
В доме 5 спален + кабинет с двуспальным диваном + комната отдыха в бильярдной с двуспальным диваном.