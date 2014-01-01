Коттедж 2266

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Для проведения студенческих вечеринок дом не сдается!

Для проведения студенческих вечеринок дом не сдается!

Страховой депозит от 20000 рублей, в зависимости от компании и мероприятия.

Стоимость аренды указана на компанию до 20 гостей, в будни до 10 гостей, далее 1000р/чел сутки.

Цена на НГ не подтверждена!

Цена на НГ не подтверждена!

Максимальное размещение — до 60 человек комфортное — до 20 человек

Описание коттеджа

Роскошный дом площадью 700 кв.м с дизайнерским интерьером и лифтом, на участке 40 соток с лесными деревьями, ландшафтным дизайном и прудом.

- 1 уровень цоколь: комната отдыха с бильярдом и комнатой отдыха с двуспальным диваном, теннисный зал, малая спальня, кладовая, бойлерная с отдельным входом для обслуживающего персонала, санузел.

- 2 уровень: прихожая, кухня-столовая, гостиная 50 кв.м, спальня, санузел с душевой кабиной.

- 3 уровень: холл с выходом на балкон, большая спальня с собственным санузлом, с ванной и душевой кабиной, имеет выход на балкон, детская спальня с собственным санузлом, кабинет с двуспальным диваном, гардеробная.

- 4 уровень: гостевая спальня с собственным санузлом и душевой кабиной, лаунш зона с домашним кинотеатром (проектор), караоке, минибар.

Коммуникации: лифт, 3 выхода из дома, отопление газовое, артезианская скважина глубиной 150 м с системой очистки воды, канализация септики, ТВ спутниковое, Интернет, домофон, кондиционеры.

На благоустроенной территории 40 соток: бетонный 3-х метровый забор, финская сауна (парная на 6-8 чел) с комнатой отдыха и кухней, мангальная зона, ландшафтный дизайн с прудом (карп, японский карп кои, карась), сад, вольер для собаки, 2 въезда на территорию.

Инфраструктура г.Раменское. В шаговой доступности ж/д ст. пл. 47 км, маршрутное такси. Рядом Кратовское озеро, спортивная база "Сатурн".

Дом построен известным архитектором, создавшим также и его эксклюзивный дизайн.

В доме 5 спален + кабинет с двуспальным диваном + комната отдыха в бильярдной с двуспальным диваном.